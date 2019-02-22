الاتحاد الوطني يصعد لهجته : سيكون لنا حديث آخر مع الديمقراطي !

2019/02/22 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوح الاتحاد الوطني باللجوء الى خيارات صعبة مع الديمقراطي الكردستاني لضمان مكانته ودوره في حكومة الاقليم المقبلة.

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