تباطؤ التضخم في منطقة اليورو خلال يناير وفقاً للتوقعات

2019/02/22 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تباطأ التضخم في منطقة اليورو وفقاً للتوقعات خلال شهر يناير الماضي، بفعل التباطؤ الحاد في وتيرة نمو تكاليف الطاقة.





وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 1.4% خلال يناير الماضي على أساس سنوي مقابل زيادة بلغت 1.5% خلال ديسمبر السابق له.





وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يسجل معدل التضخم في منطقة اليورو 1.4% خلال شهر يناير الماضي.





وترجع قراءة التضخم في منطقة اليورو خلال يناير إلى تباطؤ نمو تكاليف الطاقة لتسجل 2.7% خلال يناير الماضي مقابل 5.5% زيادة مسجلة في ديسمبر السابق له بعد التعديل.





كما صعد مؤشر الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ بنحو 1.8% في يناير وهي نفس وتيرة الزيادة المسجلة في ديسمبر، يليها ارتفاع تكاليف الخدمات بنحو 1.6% خلال يناير على أساس سنوي مقابل زيادة 1.3% مسجلة في ديسمبر السابق له.





وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي والذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، فارتفع إلى 1.1% في يناير الماضي على أساس سنوي مقابل 0.9% المسجلة في ديسمبر السابق له بعد التعديل.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو سوف يسجل 1.1% خلال يناير الماضي.





وبحلول الساعة 10:28 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1337 دولار.





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