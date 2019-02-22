تركيا تعلن تدمير مخابئ لحزب العمال عبر

2019/02/22 | 13:58

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شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تدمير 17 مخبئا ومغارة قالت انها لمنظمة "بي كا كا" داخل اقليم كوردستان.وذكر بيان صادر عن الوزارة أن القوات المسلحة- الكوماندوز- نفذت مؤخرا 15 عملية في منطقة هاكورك عثرت خلالها على 17 مخبئا ومغارة لبي كا كا، بعضها مجهز بالأسمنت.وأشارت إلى أن عناصر الجيش عثرت في المخابئ على قاذفَين صاروخيين محمولين من طراز "آر بي جي"، وطنَّين من وقود الديزل.وأضافت أن القوات دمرت مخابئ الإرهابيين.

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