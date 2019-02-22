2019/02/22 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اصدر قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله الامام علي الخامنئي اليوم الجمعة، بيانا اعرب فيه عن تعازيه بوفاة آية الله محمد مؤمن عضو مجلس صيانة الدستور ومجلس خبراء القيادة.واعتبر قائد الثورة، وفاة آية الله محمد مؤمن خسارة للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، وقال: ان المكانة العلمية وتربية طلاب بارزين الى جانب تقوى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإمام الخامنئي يعزي بوفاة عضو مجلس صيانة الدستور alansaar.

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