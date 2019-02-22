الصين تدخل على خط الأزمة في فنزويلا

2019/02/22 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إنه لا ينبغي فرض المساعدة الإنسانية على فنزويلا خشية أن يكون ذلك سببا في حدوث عنف وأشارت إلى أن بكين تعارض التدخل العسكري في هذا البلد.

وهدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإغلاق الحدود مع كولومبيا أمس الخميس بينما يتحدى زعيم المعارضة خوان جوايدو ونحو 80 من نواب البرلمان حواجز الطرق للوصول إلى الحدود وتلقي المساعدات الأمريكية.

ويتجه جوايدو، الذي اعترفت به عشرات الدول رئيسا شرعيا لفنزويلا، نحو مواجهة مع حكومة مادورو غدا السبت عندما تحاول المعارضة إدخال الغذاء والأدوية المكدسة في بلدان مجاورة.

وينفي مادورو وجود أزمة إنسانية وقال أمس الخميس إنه يبحث إغلاق حدود فنزويلا مع كولومبيا كما سيغلق الحدود مع البرازيل مما يغلق تماما أي مدخل قانوني للبلاد.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي يومي إن حكومة فنزويلا ما زالت “ملتزمة بالهدوء وضبط النفس” مما يمنع حدوث اشتباكات كبيرة النطاق.

وأضاف “إذا أدخلت ما تسمى بمواد إغاثة قسرا إلى فنزويلا وتسببت في عنف واشتباكات فسيكون لذلك عواقب خطيرة.



لا يرغب أحد في رؤية ذلك”.

وقال “تعارض الصين التدخل العسكري في فنزويلا وترفض أي أفعال تسبب توترات أو حتى اضطرابات”.

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