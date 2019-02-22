2019/02/22 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يوسف حمدي فيسبوك تويتر تصدرت الإصابات المؤتمر الصحفي للمدرب النرويجي أولي جونار سولشار قبل مباراة ليفربول المنتظرة.

اختيارات المحررين كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية

وسيحل ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد على ملعب أولدترافورد الأحد المقبل، في قمة الجولة السابعة والعشرين من البريميرليج.

وحول المباراة، قال أولي سولشار إن المواجهة أمام ليفربول تكتسب طابعًا خاصًا بغض النظر عن حسابات المنافسة.

وأضاف: "نحن نمر بفترة جيدة ونسعى إلى استغلالها في تحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج الإيجابية، مهما كان اسم المنافس"

أحد المواهب البرتغالية الرائعة، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/HIh25kkNSW— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

وحول الإصابات قال: "لينجارد ومارسيال عانيا من إصابات عضلية في مواجهة باريس سان جيرمان وهذا أثر علينا بالسلب"

وأضاف: "مشاركتهما في مواجهة ليفربول ستكون محل شك، ولكن من المحتمل أن يشاركا على الرغم من أن هذا يبدو مستبعدًا"

بعد الوداع..



رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد خسر من ليفربول ذهابًا بثلاثة أهداف لهدف، مما تسبب في إقالة جوزيه مورينيو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سولشار يتحدث حول إصابة لينجارد ومارسيال قبل مواجهة ليفربول) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سولشار يتحدث حول إصابة لينجارد ومارسيال قبل مواجهة ليفربول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).