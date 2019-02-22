2019/02/22 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة ،اليوم الجمعة، استمرار عمليات البحث عن الطفل الثاني في حادثة انتحار جسر الائمة من قبل الاجهزة المختصة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: البحث مستمر عن طفل حادثة انتحار جسر الائمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: البحث مستمر عن طفل حادثة انتحار جسر الائمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).