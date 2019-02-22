زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب أمباتو في الإكوادور

2019/02/22 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.7 درجة وقع على بعد 224 كيلومترا جنوب شرق أمباتو في وسط الإكوادور اليوم الجمعة.

وبحسب الهيئة، تم رصد الهزات الأرضية في تمام الساعة 10:17 بالتوقيت العالمي (13:17 بتوقيت موسكو) على بعد 132 كيلومترا من مدينة بالورا في الإكوادور، وتواجدت بؤرة الزلزال على عمق 152 كيلومترا.

هذا ولم ترد أي أنباء حول حدوث أضرار مادية أو وقوع ضحايا حتى الان.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أفادت عن وقوع زلزال قوته 6.3 درجة هز المناطق الواقعة بوسط الإكوادور في السابع من شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 94 كيلومترا جنوبي مدينة أمباتو وعلى عمق 112 كيلومترا.

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