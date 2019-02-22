2019/02/22 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / امانة بغداد: اطلاق حملة لازالة اللوحات الاعلانية المخالفة للضوابط

واع / بغداد / ز .أ

اعلنت امانة بغداد ، الجمعة ، عن اطلاق حملة لازالة اللوحات الاعلانية التي تم نصبها في الشوارع بشكل مخالف للقوانين والأنظمة البلدية.

وذكر بيان للامانة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "بلدية الشعلة باشرت بإزالة اللوحات الاعلانية التي تروج للسلع والبضائع و الخدمات في مدينتي الشعلة والحرية لمخالفتها الضوابط والتعليمات وتأثيرها على جمالية الشوارع مشيرة إلى " مصادرة هذه اللوحات ضمانا لعدم عودتها مرة أخرى في الشوارع او على اسطح البنايات ".

وأوضحت "ان ألامانة قامتً بوضع ضوابط وتعليمات ونماذج تحدد للمعلنين أحجام وقياسات اللوحات الإعلانية والأماكن المحددة لنصبها لتجنب إنتشارها بشكل عشوائي حفاظاً على جمالية العاصمة بغداد".

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