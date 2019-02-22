ممثل المرجعية بكربلاء: يحذرمن الفوضى وتدهور اوضاع المجتمع

2019/02/22 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء السيد أحمد الصافي،اليوم الجمعة، من الفوضى وتدهو المجتمع بسبب غياب سلطة القانون.وقال الصافي في خطبة صلاة الجمعة من

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