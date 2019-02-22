إدارة الزوراء ترد على انباء رحيل اوديشو

2019/02/22 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..ردت ادارة نادي الزوراء، الجمعة، على انباء استقالة مدرب الفريق ايوب اوديشو من تدريب الفريق.وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مدرب الفريق ايوب اوديشو، لم يتحدث مع الادارة حتى الان ولن يبلغنا بقرار استقالته”.واضاف أن “اوديشو قاد تدريبات الفريق صباح اليوم دون ان يتحدث […]

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