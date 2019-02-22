2019/02/22 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد الأراضي المحتلة تصعيدا من الجانب الإسرائيلي، بعد اعتقال 60 فلسطينيا في القدس وسط دعوات فلسطينية للاحتشاد في المسجد الأقصى لإيصال رسالة حاسمة أن الأقصى خط أحمر لن يسمح بالمساس به تحت أي ظرف.

كما يحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى 25 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف.

وفي غزة..



انطلقت دعوات في القطاع بالخروج نحو الحدود الشرقية في الجمعة 48 لمسيرة العودة تحت عنوان الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي.

مباشر | الفلسطينيون يحاولون دخول شارع الشهداء المغلق منذ عام 1994- متابعة حية لآخر التطورات الميدانية في المسجد الأقصى المبارك مع شبكة مراسلينا

Gepostet von ‎قناة الغد Alghad TV‎ am Freitag, 22.



Februar 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| احتشاد في الأقصى.. وإحياء ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي بالخليل وغزة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| احتشاد في الأقصى.. وإحياء ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي بالخليل وغزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).