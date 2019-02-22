2019/02/22 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا الديمقراطية: آلاف المدنيين لا يزالون في آخر جيب لداعش وسيتم إجلاؤهم اليوم قناة الغد.

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