تشكيل “عمليات كركوك” من دون البيشمركة.. والديمقراطي الكردستاني يعلق

2019/02/22 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت وسائل اعلام كردية، الجمعة، عن تشكيل قيادة عمليات مشتركة في محافظة كركوك دون مشاركة البيشمركة، فيما اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني اعضاء غرفة العمليات بانهم “غرباء” عن المحافظة.وقالت شبكة روداو في تقرير، تابعه “ناس” اليوم (22 شباط 2019)، إن “القوات العراقية المتواجدة في حدود محافظة كركوك، إضافة الى الحشد الشعبي، […]

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