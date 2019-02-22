ضباط إسرائيليون: إيران تطور صواريخ “حزب الله” لتكون “ذكية وموجهة”

2019/02/22 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف ضباط إسرائيليون كبار لموقع “ديلي بيست” الأميركي تفاصيل عن خطط إيران لتحويل ترسانة كبيرة من الصواريخ “الغبية نسبياً” في سوريا وإيران إلى صواريخ موجهة دقيقة، لافتين إلى أن المفتاح هو مجموعة نظام تتحديد المواقع العالمي(GPS)، الذي يبلغ حجمه قياس حقيبة سفر.وقال الموقع، في تقرير تابعه “ناس” اليوم الجمعة […]

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