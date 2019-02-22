قوات سوريا الديمقراطية ترحب بقرار إبقاء جنود أمريكيين

2019/02/22 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال سوريا بقرار الولايات المتحدة إبقاء 200 جندي في سوريا بعد سحب قواتها، وقالت إن ذلك سيحمي منطقتهم وقد يشجع دولا أوروبية على أن تبقي قواتها أيضا.

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