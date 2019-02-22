2019/02/22 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم مدرب كرة الزوراء ايوب اوديشو استقالته ،الجمعة، والرحيل عن النوارس دون رجعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوديشو يستقيل من تدريب كرة الزوراء ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اوديشو يستقيل من تدريب كرة الزوراء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).