الفيفا يمنع تشلسي من إجراء تعاقدات جديدة لفترتين

2019/02/22 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة منع نادي تشلسي الإنكليزي من إجراء تعاقدات لفترتين لخرقه قواعد انتقالات القُصّر.وبعد ساعات استأنف النادي القرار الصادر عن المنظمة الدولية.وفرض فيفا غرامة على النادي اللندني بقيمة 600 ألف فرنك سويسري (نحو 600 ألف دولار أميركي)، ويتعين عليه تنظيم أوضاع اللاعبين القصر المعنيين في غضون 90 يوما.وقال فيفا في بيان "فرضت لجنة الانضباط حظرا على تشلسي بتسجيل لاعبين جدد على المستويين الوطني والدولي لفترتي انتقالات متتاليتين"، ما يعني ان النادي سيحرم من التعاقد مع أي لاعب حتى ما بعد كانون الثاني/يناير المقبل.ولا ينطبق القرار على تسريح تشلسي للاعبيه أو فريقي السيدات وكرة الصالات.وتأتي الخطوة بعد تعاقد تشلسي مع لاعبين أجانب دون 18 عاما على غرار مهاجمه السابق البوركينابي برتران تراوري لاعب ليون الفرنسي حاليا.ووقع تراوري أوراق احترافه الرسمية مع تشلسي في 2013 بعمر الثامنة عشرة، لكن لم يتم تسجيله حتى كانون الثاني/يناير من العام التالي.وأشار موقع "ميديابار" الفرنسي نقلا عن وثائق من تسريبات "فوتبول ليكس" أن الاتحاد الدولي قام باستطلاع 19 تعاقدا لنادي تشلسي.وأضاف ان فيفا وجد دليلا على أن تشلسي قدم معلومات مضللة حول توقيع تراوري، وبأنه ظهر في أكثر من 20 مباراة مع الفئات العمرية لتشلسي برغم عدم تسجيله في الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

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