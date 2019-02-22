خطيب جمعة طهران يدعو باكستان إلى إصلاح نهجها السابق

2019/02/22 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دعا خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الإسلام سید محمد حسن أبو ترابی فرد، باكستان الى إصلاح نهجها السابق فيما يتعلق بضبط حدودها مع إيران.واشار امام جمعة طهران المؤقت الى الهجوم الاجرامي الاخير على حافلة تابعة للحرس الثوري على الطريق بين خاش وزاهدان، والذي ادى الى استشهاد واصابة مجموعة من كوادر الحرس الثوري، قائلا: […]

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