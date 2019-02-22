2019/02/22 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اعلن قائد القوات البحرية للجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي، عن انطلاق مناورات “الولاية” البحرية في مضيق هرمز حتى شمال المحيط الهندي.وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن قائد القوات البحرية للجيش الايراني أشار في تصريح له الى مناورات الولاية البحرية، قائلا، ستقام هذه المناورة في مساحة 2 مليون كلم مربع من منطقة مضيق هرمز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمهورية الاسلامية تجري مناورات “الولاية” البحرية في مضيق هرمز alansaar.

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