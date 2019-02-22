نقل ملكية نادي بيراميدز للإماراتي سالم سعيد الشامي

2019/02/22 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تركي آل شيخ

في تطور جديد للأحداث الجارية بين اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي ونادي بيراميدز، أعلن نادي بيراميدز نقل ملكية النادي للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية استثمارات المالك السابق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية في مصر.

وقال النادي في بيان له: “تم نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سعادة الأستاذ سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ في مصر”.

وأضاف في بيان رسمي عبر حسابه على تويتر: “أعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق لسعادة الأستاذ سالم الشامسي، مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم في المرحلة الماضية في النادي”.

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