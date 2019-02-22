رسميًا - تشيلسي يعلن القتال حتى النهاية ضد قرار إيقافه عن التعاقدات

2019/02/22 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تقديمه لاستئناف ضد قرار اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي قضى بمنع الفريق من ضم أي لاعب جديد لفترتي انتقالات.جاء هذا في بيان رسمي نشره الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلاله أن الفريق سيحاول أن يحافظ على كافة حقوقه خلال الفترة المقبلة من خلال الاستئناف.

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وكتب النادي: "تشيلسي تسلم اليوم قرارًا من اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم يتهم الفريق بانتهاك قواعد الفيفا الخاصة بنقل اللاعبين دون سن الـ 18 عامًا، ويفرض حظرًا على النادي لفترتي انتقالات متتاليتين ووقع غرام قدرها 600ألف فرانك سويسري".



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وأضاف: "النادي يؤكد أنه غير راضي عن النتائج التي وصلت لها لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم التأديبية وبالتالي سوف يستأنف القرار".

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وأكمل: "يوم النادي أن يؤكد أنه يحترم عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يتعلق بحماية القاصرين وأنه تعاون بشكل كامل طوال فترة التحقيقات، في البداية كانت التحقيقات تتعلق بـ 92 لاعبًا قبل أن يستبعد الاتحاد الدولي 63 لاعبًا منهم لم يقع عليهم أي خروقات".

واختتم تصريحاته: "رغم ذلك نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب رفض طلبات النادي فيما يتعلق بالـ 29 لاعبًا الأخرين، وقريبًا سنقدم الاستئناف للاتحاد الدولي لكرة القدم".





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