إلى دعاة اليأس والإحباط

2019/02/22 | 14:44

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المستقلة -القاهرة – بقلم المفكر المصري الكبير يحيي الابراشي

السادة والسيدات ممن يتبارون فى تجسيم السلبيات ونشر ما يدعوا الى اليأس والإحباط دون خبرة أو دراية عليهم أن يتأملوا قليلا فيما تسعى إليه الإدارة الحالية لحكم البلاد وتبذله من جهد لتستعيد مصر مكانتها بين دول العالم كما كانت من قبل .

فقد طالعتنا الأخبار بخبر تحت عنوان :-

وقعت مصر وبنك التنمية الإفريقى، منحة لتنمية وتطوير ريادة الاعمال بقيمة 80 مليون جنيه، لدعم تمكين رواد الأعمال أصحاب الأفكار البحثية والمبتكرة خاصة من الشباب والمرأة، كما تتضمن تقديم الدعم للمنصة القومية لريادة الأعمال وتعزيز الروابط مع المنصات الإقليمية.

بعد أن كانت الإدارات السابقة لحكم مصر تعمل على تضييق الخناق على رواد الأعمال أصحاب الأفكار البحثية والمبتكرة والعلماء فهاجر المئات منهم لتستفيد الدول التى هاجروا إليها من خبراتهم وكفاءاتهم هاجروا وتركوا وطنهم وقلوبهم مليئة بالحزن وهم يشاهدون الإمعات من الجهلة والأقارب والنسايب والمحاسيب وعازفى الدفوف ومن يرددون الشعارات الجوفاء يتولون المناصب الرفيعة بقرارات (سيادية) فسقطت مصر فى مستنقع الفساد الذى يعانى منه المصريون الآن .

ألا يستحق هذا الخبر وقفة نتأمل فيها التخطيط لإستعادة مصر المكانة التى تليق بها ويستعيد الشعب المصرى كرامته التى أهدرت على مدى عقود من الزمن ؟

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