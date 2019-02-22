2019/02/22 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الهجرة : استقبال199 لاجئاً عراقياً عائداً من تركيا إلى البلاد

22/02/2019 14:33:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الجمعة ، عن استقبالها 199 لاجئاً عراقياً عائداً من تركيا إلى البلاد.

وذكر بيان لمدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "وضمن برنامج العودة الطوعية المجانية التي قدمتها الوزارة للراغبين بالعودة الطوعية من تركيا وعبر الطريق البري وفي منفذ ابراهيم الخليل التابع الى قضاء زاخو بمحافظة دهوك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي النقل والخارجية متمثلة بالسفارة العراقية في تركيا اضافة الى ادارة الازمات المشتركة في دهوك وقوات أمن المنفذ، نقلت نحو (199) مواطناً عراقياً في تركيا كانوا يرومون العودة من مخيم اكدة التركي الى بلدهم العراق".

ولفت نوروز إلى، أن "كادر الوزارة في أربيل ودهوك استقبلهم وخصص لهم حافلات تقلهم الى ديارهم بعد تدقيق اسمائهم في قاعدة بيانات الجهات الامنية الى جانب تجهيزهم بالوجبات الغذائية السريعة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين"

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