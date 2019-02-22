2019/02/22 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم مدرب كرة الزوراء ايوب اوديشو استقالته ،اليوم الجمعة، والرحيل عن النوارس دون رجعة.وجاءت استقالة اوديشو عقب انتهاء تدريبات الفريق "صباح اليوم" اذ اجتمع باللاعبين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النوارس.. اوديشو يستقيل من تدريب كرة الزوراء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النوارس.. اوديشو يستقيل من تدريب كرة الزوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).