2019/02/22 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني ،اليوم الجمعة، بمصرع واصابة 15 شخصا بحادث سير في محافظة صلاح الدين.وقال المصدر في حديث صحفي أطلعت عليه "العهد نيوز" إن “4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح الدين.. مصرع واصابة 15 شخصا بحادث سير في سامراء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح الدين.. مصرع واصابة 15 شخصا بحادث سير في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).