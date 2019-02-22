الكهرباء: ما صرحت به النائبة عالية نصيف حول شركة سيمنز غير دقيق

2019/02/22 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، ان التصريحات التي اطلقتها النائبة عالية نصيف مؤخراً حول اتهاماتها للوزارة بالتواطؤ بشأن شركة سيمنز الالمانية غير دقيقة، وكان الاجدى بها ان تتقصى الحقيقة من الوزارة.وقالت الوزراة في بيان، انها تأسف من تلك التصريحات والتي تداولتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اتهمت فيها وزارة الكهرباء بالتواطؤ دون ان […]

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