الحرس الثوري الايراني يتحدث عن “اختراقه” طائرات اميركية وحصوله على معلومات سرية

2019/02/22 | 14:45

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طهران-عراق برس-22شباط/فبراير: أعلن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، امير علي زادة، عن تمكنه من اختراق مراكز القيادة للقوات الاميركية في سوريا والعراق، والحصول على معلومات سرية.

ونقلت وكالة انباء “فارس” الإيرانية، عن زادة، قوله، ان “7 او 8 طائرات اميركية كانت في حالة تحليق مستمر في سوريا والعراق وقد تمكنا من رصدها واختراقها والحصول على معلوماتها السرية”.

وبحسب الوكالة الايرانية، رصدت طائرة مسيرة تابعة للحرس الثوري طائرة اميركية مسيرة لم تتمكن من الوصول الى القاعدة الاميركية، وهبطت على بعد 10 كم من القاعدة، الا ان الاميركيين وبسبب خوفهم من الاقتراب منها قاموا بقصفها وتدميرها بواسطة طائرة مقاتلة.انتهى (1)

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