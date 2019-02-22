تظاهرة لذوي المهن الصحية والكوادر التمريضية امام مكتب مجلس النواب بكربلاء وتهديد بالاضراب عن العمل

2019/02/22 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مكتب مجلس النواب العراقي تظاهرة ذوي المهن الصحية والكوادر التمريضية الوسطية وقد كان باستقبالهم مسؤول مكتب مجلس النواب العراقي في كربلاء الحقوقي عباس فاصل الگمبر وبحضور النائب عن كربلاء السيد حامد الموسوي ونقل مكتب مجلس النواب في كربلاء لوكالة نون لقد قرأ ممثل التظاهرة محمد طوفان بيان تضمن مطاليب الكوادر الطبية في كربلاء وعموم العراق مؤكداً اننا نطالب بالتسكين واحتساب الخطورة وظيفية البالغة مئة بالمئة ومطاليب اخرى تضمنها البيان وقد هتف الحاضرون بشعارات شتى أكدت وتوحدت حول مطلب رئيسي يتمثل بإعادة النظر بحقوق وامتيازات شريحة الكوادر الطبية في العراق كونهم يمثلون نسبة ٧٠ بالمئة من عمر الكادر الطبي المتواجد في مستشفيات العراق من حهته اكد النائب عن كربلاء حامد الموسوي انه داعم ومساند لمطالب هذه الشريحة المهمة التي تشكل عصب العملية الطبية في العراق مبيناً انه تسلم المطاليب نيابة عن مجلس النواب ونيابة عن زملائه ممثلي كربلاء تحت قبة البرلمان العراقي مؤكداً ان سيعمل على مفاتحة كل الجهات والوزارات ذات العلاقة بالامر والتي لم تنفذ قرارت مجلس الوزراء الصادرة سابقاً والتي لم تنفذ الى الان من جهته اكد الاستاذ طوفان ممثل التظاهرة ان إضراباً عن العمل سيجري الإعداد له فيما لو لم يتم تحقيق مطالبنا المشروعة

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