آلاف المدنيين لا يزالون في آخر جيب لداعش بشرق سوريا

2019/02/22 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة إن آلاف المدنيين ما زالوا داخل آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا وسيجري إجلاؤهم اليوم الجمعة.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن هناك حاجة لإجلاء جميع المدنيين لإلحاق الهزيمة النهائية بالمتشددين الذين لا يزالون متحصنين داخل الجيب.

وقال بالي “العدد حوالي 7 آلاف داخل المدينة تم اجلاء قسم منهم وبقي آلاف ما زالوا داخل المدينة سيتم اجلاؤهم اليوم”.

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