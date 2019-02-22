قوات الاحتلال تقمع مسيرة فلسطينية بالخليل ضد الاستيطان

2019/02/22 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل الغد من الخليل، رائد الشريف، بوصول مئات الفلسطينيين إلى المدينة، وتحديدا على مدخل شارع الشهداء، بالقرب من مستوطنة بيت رومانو، للتظاهر ضد سياسة الاستيطان.

وأضاف مراسلنا، أن الفلسطينيين نددوا بسياسات الاحتلال من خلال اللافتات والهتافات وسط وجود أمني مكثف من قبل قوات الاحتلال استعدادا للقمع.

وأشار إلى أن الفلسطينيين في الخليل، يحاولون دخول شارع الشهداء المغلق منذ 1994، فيما يحاول الاحتلال إبعادهم عن البوابة الرئيسية للشارع.

وقال مراسلنا، إن هذه المظاهرة تأتي إحياء للذكرى الـ25 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف التي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين بعد أن قام مستوطن إسرائيلي بإطلاق النار على المصليين داخل الحرم.

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