صحيفة اسبانية: سباق ننوي في الشرق الاوسط بين السعودية وايران

2019/02/22 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية، الجمعة، تقريراً تحدثت فيه عن مخاوف حدوث سباق نووي في الشرق الأوسط، بسبب خطة ترامب القاضية ببيع مفاعلات نووية إلى المملكة العربية السعودية.وقالت الصحيفة في تقريرها، تابعه “ناس”، اليوم (22 شباط 2019)، إن “اندلاع سباق نووي بين السعودية وإيران يعد أحد السيناريوهات المفزعة بالنسبة لدبلوماسية الغرب بشكل […]

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