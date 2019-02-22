حافلات مجهزة بوجبات الغذاء بانتظار 199 لاجئاً عراقياً عادوا من تركيا

2019/02/22 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الجمعة، استقبالها لـ199 لاجئاً عراقياً عادوا من تركيا إلى العراق.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (22 شباط 2019), “ضمن برنامج العودة الطوعية المجانية التي قدمتها الوزارة للراغبين بالعودة الطوعية من تركيا، وعبر الطريق البري وفي منفذ […]

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