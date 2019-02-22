المقدسيون يفتحون باب «مصلى الرحمة» بالمسجد الأقصى بعد إغلاقه منذ 2003

2019/02/22 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن المقدسيون اليوم الجمعة من الدخول إلى مصلى الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في أعقاب قيامهم بإزالة السلاسل الحديدية عن بواباته.

وقام الفلسطينيون يتقدمهم المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ورئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الاسلامية ومشايخ القدس، بفتح مُصلى ومبنى باب الرحمة بعد إغلاقه من قبل الاحتلال منذ العام 2003م، وسط هتافات التكبير وبـ”الروح بالدم نفديك يا أقصى”.

وقال مراسل الغد : إن المصلين انتظموا الآن لأداء صلاة الجمعة في الأقصى المبارك بما فيه مصلى باب الرحمة الذي امتلأ بالمصلين.

وكانت سلطات الاحتلال حولت وسط مدينة القدس وبلدتها القديمة ومحيطها ومحيط المسجد الأقصى المبارك الى ثكنة عسكرية بفعل الانتشار الواسع لعناصر قواتها ووحداتها الخاصة، وتسيير دورياتها الراجلة في البلدة، وأخرى محمولة وخيالة في الشوارع المتاخمة لسور القدس التاريخي.

يذكر أن مئات المقدسيين أدوا الصلوات يوم أمس في الساحة الأمامية لمبنى ومُصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى عقب حملة تنظيف واسعة في المكان.

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