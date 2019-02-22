الجمارك تتلف إرسالية مواد غذائية ممنوع استيرادها في منفذ زرباطية

2019/02/22 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، اتلاف إرسالية مواد غذائية متنوعة ممنوعة من الاستيراد حسب الرزنامة الزراعية والصحية وحماية للمنتج الوطني.

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