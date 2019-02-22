نائبة تدعو لإعادة المخصصات الاستثنائية برواتب الرئاسات الثلاث والنواب بأثر رجعي

2019/02/22 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائب عن دولة القانون صفاء مسلم بندر، إلى إعادة جميع المبالغ التي استقطعت من المخصصات الاستثنائية ورواتب الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الرفيعة في عام 2015.

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