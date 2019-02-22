برلمانية تنتقد تحديد 15‎% من أموال الموازنة فقط للمشاريع الجديدة

2019/02/22 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النائب عن محافظة البصرة زهرة البجاري عن ان مجلس الوزراء وافق مؤخراً عن أن يكون لقطاع التربية نحو 20‎ إلى 25%‎ من أموال موازنة المحافظات 10% لقطاع الكهرباء و 5% لقطاع الأمن ومثلها لقطاع الشباب والرياضة، فيما انتقدت تحديد نسبة 15‎%‎ من أموال الموازنة فقط للمشاريع الجديدة.

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