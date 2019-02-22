2019/02/22 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ارتبط نادي برشلونة الإسباني، بإمكانية التعاقد مع أحد نجوم فريق أوليمبك ليون الفرنسي.ويبحث البارسا عن تعزيز لمركز الظهير الأيسر، لدعم جوردي ألبا، ومن بين الأسماء المرشحة، فيرلاند ميندي.وذكرت صحيفة “موندو ديبوريتفو” الإسبانية، أن “ليون لن يتخلى بسهولة عن ميندي، والمفاوضات بين البلوجرانا والفريق الفرنسي ستكون معقدة”.وبينت أن “إدارة ليون برئاسة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة مهتم بالتعاقد مع مدافع ليون) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة مهتم بالتعاقد مع مدافع ليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).