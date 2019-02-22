مدير صندوق لإدارة الأصول يحذر من قنبلة موقوتة بسوق الديون

2019/02/22 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: سالي إسماعيل

مباشر: استبعد مدير صندوق لإدارة الأصول حدوث أزمة مالية كاملة في السنوات القليلة القادمة لكنه حذر من ديون الشركات التي تقدر بتريليونات الدولار التي يحل موعد استحقاقها.





وقال الرئيس التنفيذي لصندوق هارت لاند للاستشارات "ويل نازغوفيتز" في رؤية نشرها عبر مدونة، يوم الأربعاء، إنه في ظل معدلات الفائدة المنخفضة للغاية والاقتصاد القوي ومعايير الإقراض السهلة نسبياً فإن الاعتقاد كان بأن الاقتراض لإعادة شراء الأسهم أو عمليات الاستحواذات المالية استراتيجية منخفضة المخاطرة.





وأضاف نازغوفيتز والذي يشرف على أصول بقيمة 1.3 مليار دولار : "لكن في السنوات الخمسة المقبلة يمكن أن تختبر بشدة هذه الرؤية التي كانت تتسم بالاهتمام بالجانب الإيجابي فقط.





ومن المقرر أن يحل موعد سداد 3.3 تريليون دولار أو ما يوازي 48% من إجمالي الديون التجارية المصدرة الحالية، بحلول عام 2023، وفقاً للرئيس التنفيذي للصندوق.





وكتب نازغوفيتز أن الحجم الهائل من شأنه أن يشكل تحدياً أمام السوق للاستيعاب في أفضل السيناريوهات بغض النظر عن حدوث ذلك في وقت متأخر من التوسع الاقتصادي.

وأوضح أن الإشارات المبكرة على بدء معايير الإقراض في التشديد بالنسبة للمقترضين بالقطاعات التجارية والصناعية كان السبب وراء التحذيرات.





وقال إنه في الوقت الذي تصبح فيه البنوك أكثر صرامة يمكن للمقترضين أن يدفعوا في نهاية الأمر معدلات فائدة أعلى لمجرد توفير الأموال من أجل التزامات الديون المستحقة.





وأشار إلى أنه لا توجد إشارات في الوقت الحالي على وجود أزمة مالية كاملة تلوح في الأفق لكنه يعتقد أن الديون المفرطة تضيف تحديات غير ضرورية إلى الشركات بشكل عام ومن المرحج أن تُشكل رياحاً معاكسة للمقترضين الكبار في المدى المتوسط.





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