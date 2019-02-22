استقالة جديدة في حزب العمل البريطاني 

2019/02/22 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قام عضو في البرلمان البريطاني بتقديم استقالته من حزب العمل المعارض، في حركة انشقاق جديدة في صفوف حزب المعارضة بالبلاد.





وأعلن "إيان أوستن" والمنتخب عن دائرة "دودلي الشمالية" الانتخابية في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، قرار الاستقالة.





وكتب أوستن عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد قررت الانسحاب من حزب العمل وأرغب في إخبار الشعب في دودلي أولاً".





وقال عضو البرلمان البريطاني في تعليقات مع صحيفة "إكسبريس آند ستار"، إنه اضطر إلى اتخاذ أصعب قرار في حياته وهو مغادرة حزب العمل الذي انضم له في عام 1984.





وتابع: لكن في الحقيقة أشعر بالخجل من الانضمام لحزب العمل في ظل قيادة "جيرمي كوربين".





وأضاف عضو حزب العمل المستقيل أن ليس لديه خطط في الوقت الحالي للانضمام إلى المجموعة المستقلة المشكلة مؤخراً.





ويعتبر أوستن هو البرلماني التاسع الذي يتقدم بالاستقالة من حزب العمل في الأسبوع الجاري، لكن الأعضاء الآخرين الذين استقالوا شكلوا مجموعة جديدة من أجل مواجهة البريكست في مجلس العموم.





ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل وسط محاولات رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي في تجنب البريكست الصعب.





وبحلول الساعة 10:03 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليهبط إلى 1.3020 دولار.





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