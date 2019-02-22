نائب تدعو الى اعادة المخصصات الاستثنائية ورواتب للرئاسات الثلاث والنواب باثر رجعي

2019/02/22 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائب عن دولة القانون صفاء مسلم بندر، إعادة جميع المبالغ التي استقطعت من المخصصات الاستثنائية ورواتب الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الرفيعة في عام 2015.

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