المرجعية تحذر من الفوضى وتدهور اوضاع المجتمع

2019/02/22 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء السيد أحمد الصافي، الجمعة، من الفوضى وتدهو المجتمع بسبب غياب سلطة القانون.

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