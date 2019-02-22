احياء الذكرى 31 لمجزرة انفال

2019/02/22 | 15:02

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شفق نيوز/ اجريت اليوم الجمعة مراسم احياء الذكرى الـ31 عاما على عمليات الانفال في (دولي جافايتي) ومحيطها، وذلك بالقرب من النصب التذكاري للانفال بقضاء دوكان بمحافظة السليمانية، بحضور شخصيات حزبية وحكومية وذوي الشهداء والمؤنفلين وجماهير من المنطقة.وقال محمود حاجي صالح، وزير الشهداء والمؤنفلين في الاقليم خلال كلمة له انه "من الضروري تخصيص ميزانية كبيرة لارجاع وتحديد رفات الشهداء والمؤنفلين الكورد".وكان نظام صدام حسين قام بتنفيذ حملة عسكرية في 1988، أطلق عليها اسم "عمليات الأنفال"، وقد بدأت المرحلة الأولى في 22 من شباط العام نفسه 1988، وتم خلالها مهاجمة وادي جافايتي على مدى ثلاثة أسابيع، ونفذت تلك العمليات على ثماني مراحل، في مناطق متفرقة من كردستان (دولي جافايتي، منطقة كرميان، قرداغ، دولي باليسان، خوشناوتي، بادينان)، وتم إخلاء 5000 قرية كوردية خلال تلك العمليات العسكرية، فضلاً عن قتل أو اعتقال عشرات الآلاف من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال من سكانها، وكان مصير الآلاف منهم مجهولاً لغاية السنوات القليلة الماضية، حيت تم العثور على رفات الكثير منهم في مقابر جماعية.

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