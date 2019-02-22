حفل افتتاح بطولة قطر للراليات الصحراوية

2019/02/22 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي لقاء حصري لـ beIN SPORTS أكد البطل القطري ناصر العطية المتوج مؤخرا برالي دكار الدولي أنه سيسعى للظفر بنسخة هذا العام في قطر.العطية أضاف أن بطولة قطر للراليات الصحراوية هامة جداً بالنسبة له ويطمح لتعزيز رقمه في عدد التتويجات بها.

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