ممثل المرجعية: يحذر من الفوضى وتدهور اوضاع المجتمع

2019/02/22 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء السيد أحمد الصافي، اليوم الجمعة، من الفوضى وتدهور المجتمع بسبب غياب سلطة القانون.وقال الصافي في خطبة صلاة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف في كربلاء، أن "هناك مشاكل بدأت تفتت الوجود الأسري والتعليمي المقدس وحرمة التعليم بدأت تفقد بعض الآثار، والجو العام بدأ لا يرعى كبيرا وصغيرا ومسائل يجب ان لا تظهر الى الشارع وبدأنا بحالة الفوضى وهي لا تنتهي الى تقنين وتحتاج الى جهد".

واضاف، انه "لابد من وجود رادع لأي فوضى فالأبن لا يجرأ التكلم مع ابيه كلاماً سيئا ويجب حفظ المقامات الاخرى وتارة يكون هناك رادع ديني او قانوني او عرفي او اخلاقي".

وأكد الصافي، ان "من غير الصحيح لأي شخصية دينية او مسؤولة ان تخالف القانون ولابد من حاضنة لمنع تدهور المجتمع وهناك شواهد كثيرة على ذلك لكنها غير مناسبة".



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