مئات المقدسيين يعيدون فتح باب الرحمة المغلق منذ 2003

2019/02/22 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعاد مئات المقدسيين فتح باب الرحمة المغلق من قبل سلطات الاحتلال منذ عام 2003، حيث أدى المسلمون صلاة الجمعة في باب الرحمة الذي امتلأ بهم.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال ستين فلسطينيًا في القدس المحتلة، وسط دعوات فلسطينية للاحتشاد في المسجد الأقصى، لإيصال رسالة حاسمة للاحتلال أن المسجد الأقصى خط أحمر لن يسمح بالمساس به تحت أي ظرف .

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