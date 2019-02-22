على خطى جريزمان - هل يتراجع هازارد عن الرحيل لصفوف ريال مدريد؟

2019/02/22 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر لم يتوقف إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، من إعلان رغبته اللعب لصفوف ريال مدريد، تارة يشيد بزين الدين زيدان ومرة أخرى يتحدث عن عظمة النادي الملكي حتى أعلنها صريحة رغبته التواجد هناك.المؤشرات كلها كانت تقول إنّ البلجيكي سيلحق بمواطنه تيبو كورتوا في سانتياجو برنابيو، فمع كل ما يقدمه الموسم الجاري من مستوى رائع ولكن البلوز يعاني في البريميرليج بصورة ملحوظة.

إذًا الطريق ممهد لريال مدريد، اللاعب يرغب في الرحيل ولديه عقد ينتهي في 2020 أي أن رحيله في الصيف قد يكون بمقابل مادي لكن لو انتظر موسمًا آخر فسيرحل بالمجان وكذلك إدارة الملكي توافق على الفكرة.

حتى جاء إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم حرمان تشيلسي من التعاقد لفترتين انتقالتين مما يعني أنّ مغادرة هازارد لن تجعل هناك أي بديل في "ستامفورد بريدج".



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هل تذكركم القصة بأمر مماثل؟ نعم في 2016 وبعد تألق أنطوان جريزمان مع أتلتيكو مدريد ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا ومع فرنسا لعب نهائي أمم أوروبا أصبح قاب قوسين أو أدني من الانضمام في الصيف إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ما هي توابع عقوبة تشيلسي؟ 👀إليكم 👇— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 22, 2019اللاعب أعلن أنّه تلقى عرضًا بالفعل، وكان قريبًا من المغادرة، ولكن بسبب حرمان الروخي بلانكوس من التعاقدات تراجع عن الأمر ورفض الرحيل وقرر الاستمرار ردًا للجميل للفريق الذي أظهره للعالم وجعله مرشحًا للفوز بالكرة الذهبية.

جريزمان قرر الاستمرار على الأقل لموسم إضافي ولكن بعدها جدد عقده وحصل على راتب أعلى ورفض عرضًا آخر ولكن هذه المرة من برشلونة ليستمر حتى اللحظة في الروخي بلانكوس.

أمام هازارد فرصة لكسب ود جمهور تشيلسي مرة أخرى ولمنح نفسه فرصة إضافية في البلوز ورفض الرحيل في الصيف وتمديد عقده أو ربما ينتظر للمغادرة مجانًا في 2020.

ربما لا ينتظر ريال مدريد كل هذه المدة كما فعل مانشستر يونايتد مع جريزمان، كما أنّ هازارد صاحب الـ 28 عامًا لا يمتلك هذه الرفاهية التي تواجد للفرنسي وكان وقتها بعمر 25 عامًا فقط.

الحرمان من التعاقدات أزمة كبيرة تعصف بتشيلسي، وهازارد الآن إما أنّ يبحث عن القفز من المركب وترك الفريق واللحاق بآخر فرصة للانضمام لريال مدريد أو يفضل الوفاء للبلوز والاستمرار.





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