التقاعد الوطنية ل(واع) : مليونا و500 الف دينار الدفعة الأولى من مكافئة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق

2019/02/22 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت هيئة التقاعد الوطنية ،اليوم الجمعة ،أنها ستصرف مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين و منتسبي الجيش العراقي على شكل دفعات ،وان الدفعة الاولى ستكون 2.5 مليون دينار للمستحقين لحين اكمالها.

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