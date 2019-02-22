وزارة الهجرة تعيد 199 لاجئا عراقيا من تركيا

2019/02/22 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين ، اليوم الجمعة ،عن استقبالها (199) لاجئا عراقيا عائدا من تركيا إلى بلدهم .

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