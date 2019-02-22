الجبوري : واشنطن تستخدم داعش ورقة ضغط لتهديد المنطقة واوربا

2019/02/22 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو ائتلاف دولة القانون رشيد

الجبوري، ان الولايات المتحدة تصر على اخراج عناصر عصابات داعش

الارهابية بأمان من سوريا واوضح لدى إستضافته في نشرة آفاق ان هدف

واشنطن من ذلك هو استخدام العصابات الارهابية ورقة ضغط لتهديد المنطقة

والدول الاوربية.

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